Der ega-Park in Erfurt mit dem Deutschen Gartenbaumuseum ist nicht nur für die Thüringer ein Freizeitziel. Jetzt startet er in die neue Saison.

Frühlingsstart in Thüringens größtem Garten

Bunte Frühlingsblumen stehen auf einer Wiese vor einem Springbrunnen auf dem Gelände des ega-Parks in Erfurt.

Erfurt - Mit Tausenden Blüten ist der ega-Park in Erfurt in den Frühling gestartet. Ein Teil des riesigen Blumenbeetes sei bereits mit mehr als 120.000 Pflanzen versehen, teilte die Geschäftsführung zum Saisonbeginn am Samstag mit. Gepflanzt seien Hornveilchen, Stiefmütterchen, Tausendschön, Vergissmeinnicht und Goldlack, aber auch Tulpen, Narzissen oder Hyazinthen. Auch große Tierfiguren, die mit Pflanzen bestückt wurden, seien zu sehen.

Der Saisonbeginn wurde mit Musik, Spaziergängen mit Bauernhoftieren und Führungen unter anderem durch das Wüsten- und Urwaldhaus Danakil begangen - trotz zeitweiser Regenschauer. Das Gartenbaumuseum öffnete nach der Winterpause wieder.

Der etwa 36 Hektar große ega-Park an der Cyriaksburg wird jährlich von einigen hunderttausend Menschen besucht. Das in den 1960er Jahren entstandene Areal steht unter Denkmalschutz. Es war 2021 einer von zwei Standorten der Bundesgartenschau in Erfurt.