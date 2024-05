Hannover - In Niedersachsen und Bremen sorgt ein Hochdruckgebiet am Wochenende für sonniges Wetter und frühsommerliche Temperaturen. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Die Temperaturen steigen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf bis zu 23 Grad. Auf den Inseln wird es mit bis zu 15 Grad etwas kühler. Nachts fallen die Temperaturen dann auf bis zu 7 Grad, örtlich kann es Nebel geben.

Der Sonntag bleibt überall sonnig und trocken. Auf den Inseln werden Werte von bis zu 20 Grad erwartet, in Bremen 23 Grad und im südlichen Emsland sogar bis zu 25 Grad. Die Nacht bleibt klar bei Tiefstwerten von bis zu 8 Grad. Die neue Woche startet dann heiter, erst am Montagnachmittag kann es westlich der Weser Schauer und auch Gewitter geben. Im Landesinneren steigen die Temperaturen auf bis zu 27 Grad, auf den Inseln werden Werte um die 20 Grad erwartet.