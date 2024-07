Mainz - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den japanischen Nationalspieler Kaishu Sano verpflichtet. Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler kommt vom Tabellenzweiten der Japanischen J1-League, Kashima Antlers. Wie die Rheinhessen mitteilten, unterschrieb Sano einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Über die Transfermodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Kaishu Sano wird unser Mittelfeld mit seiner Ballsicherheit, seiner technischen Versiertheit, seiner Laufstärke und seiner Kämpfermentalität verstärken“, sagte Sportvorstand Christian Heidel. Sano wird nach seinem Urlaub am 21. Juli ins Training bei den Mainzern einsteigen. In der japanischen Nationalmannschaft feierte er Ende 2023 sein Debüt.

„Mainz 05 hat sich mit mir als Spieler genau beschäftigt und nicht nur meine Stärken gesehen, sondern auch Potenzial in meiner Entwicklung. Es war schon immer mein Traum, im Ausland Fußball zu spielen, die Bundesliga ist etwas ganz Besonderes in Japan“, sagte Sano. Die Mainzer sind an diesem Mittwoch in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.