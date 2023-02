Zwickau (dpa) – - Vor den Augen des neuen Trainers Ronny Thielemann hat Fußball-Drittligist FSV Zwickau gegen die SV Elversberg nach einer intensiven Partie mit 0:2 (0:0) verloren. 3396 Zuschauern erlebten einen FSV, der hingebungsvoll kämpfte, dessen Körpersprache verriet, dass man den Abstiegskampf annimmt und sich nicht aufgeben wird. Dennoch gingen die Westsachsen als Verlierer vom Platz, weil Valdrin Mustafa (77./90.+6) zwei Lücken in der Zwickauer Abwehr fand und vollendete.

Die zum vorerst letzten Mal von Co-Trainer Robin Lenk betreuten Zwickauer lieferten dem Spitzenreiter einen beherzten Kampf. In der Abwehr sehr konzentriert und sicher agierend, setzte der FSV immer wieder auch Akzente nach vorn und stellten die Elversberger dabei vor Probleme. Vor allem der sehr agile Dominik Baumann war ein ständiger Unruheherd, traf nach 32 Minuten per Kopfball nur die Latte.

Nach der Pause versuchte Elversberg, mehr Sicherheit ins eigene Spiel zu bekommen und die Zwickauer Deckung mehr zu beschäftigen. Kapitän und Torhüter Johannes Brinkies rückte immer mehr in den Blickpunkt, behielt aber immer klaren Kopf. Der eigene Angriff wurde wegen der immer stärker werdenden Gäste mehr und mehr vernachlässigt. In der 87. Minute lag der Ball dennoch nach einem Schuss von Baumann im Elversberger Tor. Der Treffer wurde wegen Abseitsposition aber nicht anerkannt.

Am Vormittag hatte der FSV die Verpflichtung von Thielemann als Nachfolger von Joe Enochs, der vor knapp zwei Wochen von seinen Aufgaben entbunden worden war, bekannt gegeben. Der 49 -Jährige wird am kommenden Montag offiziell vorgestellt und soll am Dienstag das erste Training leiten.