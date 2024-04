Enttäuschung bei den Füchsen Berlin: Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga verliert beim Final Four in Köln nach einem Einbruch in der zweiten Hälfte auch das Spiel um Platz drei gegen Flensburg.

Berlin (dpa/bb) – - Die Handballer der Füchse Berlin haben beim Pokal-Final-Four in Köln auch das Spiel um Platz drei verloren und das Turnier auf dem letzten Platz abgeschlossen. Die Hauptstädter verloren am Sonntag vor knapp 20 000 Zuschauern das kleine Finale gegen die SG Flensburg-Handewitt nach einer schwachen zweiten Hälfte mit 28:31 (19:15). Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson mit sieben Treffern und Mathias Gidsel mit fünf Toren.

Das Halbfinale am Samstag hatten die Berliner 25:30 gegen den SC Magdeburg verloren. Im Gegensatz zu diesem Spiel, in dem die Berliner elf Minuten auf den ersten Treffer warten mussten, waren die Füchse gegen Flensburg von Beginn an hellwach und gingen schnell 6:3 in Führung. Zudem stand die Defensive solide. Keeper Dejan Milosavljev zeigte einige wichtige Paraden. Kurz vor der Pause wuchs die Führung sogar auf fünf Tore an (19:14).

Doch nach dem Seitenwechsel riss der Faden komplett. Flensburg agierte nun deutlich aggressiver und erhöhte die Intensität. Und immer wieder scheiterten die Füchse nun mit offenen Würfen an Flensburg-Keeper Kevin Möller. Auch defensiv fanden sie keine Mittel mehr. Nach 51 Minuten war die Partie gedreht und die Füchse lagen erstmalig hinten (26:27). Eine Wende gelang dem nun müden Bundesliga-Spitzenreiter nicht mehr.