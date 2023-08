Potsdam - Die Füchse Berlin setzen ihre siegreiche Testspielserie fort. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstagabend beim Kooperationspartner VfL Potsdam mit 36:29 (20:15). Bester Berliner Werfer war Lasse Andersson mit neun Treffern, für den VfL war der mit einem Doppelspielrecht für beide Vereine ausgestattete Max Beneke mit sieben Toren am erfolgreichsten.

Die 1950 Menschen in der ausverkauften Arena am Potsdamer Luftschiffhafen sahen zur Saisoneröffnung des Zweitligisten einen temporeichen Auftakt, bei dem die Gäste bereits nach acht Minuten mit 8:4 in Front gingen. Die von Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning trainierten Brandenburger konnten allerdings immer wieder Akzente setzen und Fehler provozieren, sodass es bis zur Pause bei einem Vier-Tore-Rückstand blieb. Im zweiten Durchlauf kam Potsdam dann sogar noch einmal auf zwei Treffer heran (25:27, 45.), für eine Überraschung reichte es jedoch nicht mehr. In der Schlussphase brachten die Berliner den Sieg sicher über die Zeit.

Damit bleiben die Füchse auch im achten Testspiel der Vorsaison ungeschlagen. Vor dem Ligaauftakt am 28. August beim SC DHfK Leipzig ist am 18. August ein weiterer Test beim Ligakonkurrenten MT Melsungen geplant.