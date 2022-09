Füchse Berlin gewinnen zum Saisonauftakt gegen Göppingen

Berlin - Die Füchse Berlin sind erfolgreich in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Die Berliner gewannen ihr Auftaktspiel am Sonntag vor 6892 Zuschauern und Zuschauerinnen in der Max-Schmeling-Halle gegen Frisch Auf Göppingen mit 34:27 (17:12). Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit zwölf und Mijajlo Marsenic mit sieben Treffern.

Noch vor Spielbeginn wurde das Trikot von Lindberg mit der Nummer 18 unter das Hallendach gehängt. Die Ehrung beflügelte den Torschützenkönig der letzten Saison offenbar, denn der Däne war es, der den ersten Berliner Treffer erzielte. Doch anschließend leisteten sich die Füchse einige Fehler, so dass sie zunächst einem knappen Rückstand hinterherliefen.

Nach gut 20 Minuten kam dann aber Neuzugang Mathias Gidsel in die Partie. Und der Däne sorgte schnell für Wirbel, zog gleich zwei Rote Karten gegen die übermotiviert wirkenden Göppinger. Erst musste David Schmidt (22.) runter, dann folgte Kresimir Kozina (26.). Beide nach harten Foulspielen. Das nutzten die Gastgeber und konnten sich vor der Pause erstmalig etwas absetzen (17:12).

Nach dem Seitenwechsel hatten die Berliner die Partie dann im Griff. Zumal auch Keeper Dejan Milosavljev mit einigen starken Paraden glänzte. So konnten sich die Füchse bis Mitte der zweiten Hälfte dann sogar zweistellig absetzen (30:20). In der 50. Minute sah der Göppinger Josip Sarac nach drei Zeitstrafen Rot. In der Schlussphase nahmen die Gastgeber Tempo raus und wechselten viel durch. Der Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.