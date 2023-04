Die Füchse Berlin müssen in der European League einen Vier-Tore-Rückstand aufholen. Dafür bedarf es aber einer deutlichen Steigerung. Hans Lindberg könnte sein Comeback feiern.

Berlin (dpa/bb) – - Die Handballer der Füchse Berlin stehen vor einer großen Herausforderung. Denn die Berliner müssen am Dienstag in der Max-Schmeling-Halle im Viertelfinal-Rückspiel der European League gegen den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen einen Vier-Tore-Rückstand aufholen, um doch noch das Final Four zu erreichen „Das wird eine Aufgabe sein. Wir müssen ein perfektes Spiel machen und dürfen keine Schwächephasen einbauen“, sagte Trainer Jaron Siewert.

Das Hinspiel hatte der Tabellenzweite der Bundesliga vor einer Woche überraschend 33:37 verloren. „Es war die letztmögliche Chance, sich so ein Spiel leisten zu können. Ab jetzt ist das nicht mehr so. Ab sofort ist verlieren verboten“, sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar. Dafür bedarf es aber mehr Emotionalität und mehr Fokus. Denn die fehlten in Schaffhausen noch.

Laut Füchse-Verantwortliche waren die aber in den letzten Tagen im Training wieder zu spüren. „Es waren alle extrem engagiert. Reibung erzeugt Energie und da hat es gefunkt. Jeder möchte maximal investieren. Vom Feuer werden wir ganz anders dastehen“, berichtete Siewert. Der Coach warnte aber auch davor zu überdrehen. „Man darf jetzt nicht den Fehler machen, wir müssen die fünf Tore in den ersten zehn, zwanzig Minuten aufholen. Es geht darum, im Kopf cool zu bleiben und im Herzen Feuer zu entfachen“, sagte er.

Zumal die Füchse sich mit Aufholjagden auskennen. 2012 hatten sie gegen die Spanier von Ademar Leon einen Elf-Tore-Rückstand aufgeholt, gegen die Kroaten RK Nexe 2018 einen Acht-Tore-Rückstand. „Es bedarf jetzt kein übermenschliches Wunder“, relativierte Siewert. Aber „es muss eine Schippe draufgelegt werden“, forderte Kretzschmar. Besonders in der Defensive. „Da lag unser Hauptfokus drauf. Dass wir versuchen, Räume enger zu gestalten, Kreisläufer mehr zu kontrollieren und den Rückzug besser zu gestalten“, berichtete Siewert.

Ob dann Rückraumstar Mathias Gidsel wieder dabei ist, ist noch offen. Im Hinspiel hatte er wegen einer Sprunggelenksverletzung noch gefehlt. „Wenn es irgendwie eine Chance gibt und er sich sicher fühlt, wird er dabei sein“, sagte Siewert. Bei Hans Lindberg steht nach seinem Handbruch in jedem Fall ein Comeback kurz bevor. Der Däne ist wieder voll im Teamtraining. „Ob es für das Spiel morgen reicht, oder ob es erst am Sonntag wird, müssen wir dann sehen“, sagte Siewert.