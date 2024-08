Berlin - Die Handballer der Füchse Berlin haben in der Saisonvorbereitung ihre erste Niederlage kassiert. Der Champions-League-Teilnehmer verlor beim Mini-Turnier in Potsdam gegen den dänischen Erstligisten Bjerringbro-Silkeborg mit 30:32 (14:18). Bester Berliner Schütze war Tobias Reichmann mit fünf Treffern. Fabian Wiede, Nils Lichtlein und Mijajlo Marsenic gelangen jeweils vier Tore.

Trainer Jaron Siewert musste kurz nach Olympia noch auf sechs Stammkräfte verzichten. Die Füchse gewannen dennoch das Mini-Turnier, da sie bereits am Donnerstag gegen den Gastgeber und Kooperationspartner 1. VfL Potsdam 37:30 siegten und die Brandenburger wiederum Silkeborg am Freitag mit 31:28 schlugen.

Am kommenden Wochenende zum Turnier in Halle

„Im Angriff waren wir zu überhastet. In einer neuen Konstellation war es schwierig, wir haben aber Moral gezeigt und hatten hinten raus noch die Chance auf ein Unentschieden oder sogar einen Sieg. Natürlich ist eine Niederlage immer enttäuschend, aber wir ziehen unsere Lehren daraus“, sagte Siewert.

Am kommenden Wochenende wartet noch ein weiteres Turnier vor dem Saisonstart. Dann treten die Berliner beim So-Tech-Cup in Halle (Westfalen) an. Dort warten in den Spitzenteams THW Kiel, Telekom Veszprem und HBC Nantes hochkarätige Gegner.

Am 31. August folgt dann der Pflichtspielauftakt für die Füchse im Supercup gegen Meister und Pokalsieger SC Magdeburg. Die erste Bundesligapartie steigt eine Woche später am 7. September beim ThSV Eisenach.