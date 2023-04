Berlin - Selten hat man die Verantwortlichen der Füchse Berlin in dieser Saison so vollends zufrieden gesehen wie am Sonntagabend. „Wir haben alle gute Laune. Es gibt nichts, womit ich nicht zufrieden sein kann. Wir haben ein fast perfektes Spiel gespielt mit einer sehr, sehr guten Abwehr und einem guten Matchplan“, sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar nach der 38:24-Galavorstellung gegen die Rhein-Neckar Löwen.

Denn mit dem überraschend hohen Sieg gegen den frisch gebackenen Pokalsieger sind die Füchse, punktgleich mit Tabellenführer THW Kiel, weiter aussichtsreich im Titelrennen. „Wir sind dabei. Und wir sind gut dabei“, fand Kretzschmar. Wobei der 50-Jährige auch gleich vor den letzten acht Spielen warnte. „Der Countdown läuft. Aber wenn ich mir den Spielplan so anschauen, da lauern so viele Gefahren“, sagte er. Nach der Länderspielpause wartet als nächster Gegner am 3. Mai der TVB Stuttgart.

Trotzdem durfte der Moment am Sonntag genossen werden. „Wir haben eine Phase gehabt, in der alles gepasst hat und haben uns dann in so einen wahren Rausch gespielt und einfach eine unglaubliche Spielfreude an den Tag gelegt“, sagte Manager Bob Hanning. Rückraumspieler Lasse Andersson, der in den ersten zwanzig Minuten sieben Treffer machte, sah vor allem die Teamleistung aus Hauptgrund. „Wir haben sehr viel gekreuzt und ich kam in die Wurfpositionen, die ich mag. Das hat es für mich einfacher gemacht. Und dann hatte ich einfach den Flow“, sagte der Däne.

Die Niederlage vor knapp zwei Wochen in der European League bei den Kadetten Schaffhausen in der Schweiz scheint offenbar eine heilende Wirkung gehabt zu haben. „Mit zwei guten Spielen haben wir das korrigiert“, freute sich Hanning. Für den Füchse-Macher könnte diese Phase ein wichtiger Wendepunkt sein. „Wir haben nach dem Erreichen des Final Fours schon gemerkt, dass noch mal ein neuer Spirit zum Ende der Saison kommt. Und das hat sie heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, so Hanning.