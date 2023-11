Berlin - Die Handballer der Füchse Berlin bleiben in der European League weiter siegreich. Der Bundesligist gewann am Dienstagabend beim französischen Vertreter Chambéry Savoie Handball mit 36:31 (17:14). Die Partie war aber bedeutungslos, da das Weiterkommen bereits vorher sicher war. Sie gehen als ungeschlagener Sieger der Gruppe G in die Hauptgruppenphase. Beste Berliner Werfer waren Moritz Sauter mit acht und Max Darj mit sieben Toren.

Trainer Jaron Siewert hatte Superstar Mathias Gidsel eine Pause gegönnt und gar nicht erst mitgenommen. Zudem wurde von Beginn an viel rotiert und der Nachwuchs bekam viel Spielzeit. Die Berliner standen vor allem in der Deckung gut, dahinter glänzte Keeper Dejan Milosavljev mit mehreren Paraden.

So übernahmen die Berliner von Beginn an die Führung. Phasenweise taten sie sich aber im Angriff schwer. Sie leisteten sich zu viele technische Fehler. Da aber auch die Franzosen viele Fehler machten, blieben die Gäste weiter vorn, kurz nach dem Seitenwechsel sogar mit sechs Toren (20:14).

Die Berliner Deckung stand in der zweiten Hälfte zwar nicht mehr so kompakt und Chambéry kam wieder einfacher zu Toren. Doch die Füchse hatten immer eine Antwort und konnten sich zudem weiter auf Milosavljev verlassen. So geriet der Sieg nie in Gefahr.