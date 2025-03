Handball-Champions League Füchse Berlin verpassen direkten Viertelfinaleinzug

In letzter Sekunde wirft Tim Freihöfer die Füchse Berlin zum Auswärtssieg in Veszprém. Doch da am Abend fünf Sekunden vor Ende Sporting Lissabon noch ein Remis schaffte, bleibt nur Platz drei.