Berlin - Gleich nach der Länderspielpause wartet auf die Füchse Berlin im Meisterschaftsrennen der Handball-Bundesliga ein echtes Topspiel. Am Freitag müssen die Berliner beim deutschen Meister SC Magdeburg antreten (19.00 Uhr/Dyn). „Das ist direkt ein Kracher. Da muss jeder da sein, da müssen wir direkt als Einheit auftreten und alle Zahnräder müssen schon ineinandergreifen“, sagte Trainer Jaron Siewert.

Hitzige Atmosphäre in Magdeburg

Und in dem Duell steckt jede Menge Brisanz. „Es ist ein Derby und auch von der Bedeutung her. Denn die Mannschaft, die die zwei Punkte holt, kann oben dranbleiben“, sagte Siewert. Die Füchse sind hinter Tabellenführer MT Melsungen Tabellenzweiter, Magdeburg ist Sechster. Doch die scheinbar klaren Verhältnisse trügen. „Es ist schon ein falscher Eindruck, weil die voll im Meisterschaftsrennen dabei sind“, sagte Nationalspieler Nils Lichtlein. Denn Magdeburg hat drei Partien weniger absolviert, aber dieselbe Minuspunktzahl wie die Füchse.

Es geht also um viel. Deshalb erwarten die Berliner wieder eine hitzige Atmosphäre. „In gewisser Weise auch eine feindselige. Aber es ist immer noch im Rahmen und es ist nicht so, dass man Angst haben muss um seine Kinder“, sagte Siewert. Aber „dementsprechend schwierig ist es dort zu gewinnen“, ergänzte Lichtlein. Siewert sieht deshalb die Favoritenrolle leicht bei den Gastgebern.

Füchse rechnen mit Rückkehrern beim SCM

Zumal der letzte Füchse-Sieg an der Börde aus dem November 2019 datiert. Doch die Berliner zeigten sich vor der Länderspielpause in guter Form. Und Mut machen auch die beiden Duelle mit Magdeburg in dieser Saison. Zum Saisonstart holten die Füchse den Supercup, im Bundesliga-Hinspiel gab es Anfang Dezember nach klarer Berliner Führung ein 31:31-Remis. „Da waren Sachen am Ende des Spiels, die wir nicht optimal genutzt haben“, sagte Siewert. Das soll jetzt besser werden.

Zudem können die Füchse personell aus dem Vollen schöpfen. Magdeburg plagten zuletzt einige Verletzungssorgen, doch rechtzeitig vor dem Derby lichtet sich wieder das Lazarett. „Man weiß nicht genau, was man bekommt. Und das macht sie für uns brandgefährlich“, warnte Lichtlein. Siewert rechnet vor allem mit einer Rückkehr der beiden Isländer Gisli Kristjansson und Omar Magnusson. „Und dann haben sie eine bockstarke Mannschaft“, sagte der Füchse-Trainer.