Berlin (dpa/bb) – - Die Füchse Berlin haben eine Woche vor dem Spitzenspiel der Handball-Bundesliga gegen den SC Magdeburg ein Statement abgegeben. „Wir haben uns heute Selbstvertrauen geholt. Es gibt jetzt keinen Grund zum Pessimismus. Mit der Mentalität und der Sicherheit gehen wir mit voller Vorfreude in dieses Spiel“, sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar nach dem 35:25-Kantersieg am Sonntag gegen die MT Melsungen.

Die Berliner werden damit als Tabellenführer in das Duell gegen den Meister gehen. Dann wollen sie an die starke Leistung gegen allerdings personell geschwächte Melsunger anknüpfen. „Wie die Mannschaft es gelöst hat war absolut beeindruckend. Ich finde, dass wir im Angriff immer Lösungen gefunden haben und auch sehr kreativ gespielt haben“, lobte Kretzschmar sein Team.

Für die Füchse steht allerdings unter der Woche noch das letzte Gruppenspiel in der European League an. Am Dienstag treten die Berliner in Portugal bei Aguas Santas Milaneza an (20.45 Uhr/DAZN). „Natürlich ist Magdeburg das Highlight für die nächste Woche. Aber wenn man mit dem Kopf schon woanders ist, ist das immer nicht so gut“, warnte deshalb Kapitän Paul Drux. Die Partie beim Letzten der Gruppe D ist dennoch bedeutungslos. Denn die Füchse stehen als Gruppensieger fest und sind längst für das Achtelfinale qualifiziert.

Trotzdem ist die Reise nach Portugal ein willkommener Test. „Ich finde es eher positiv, dass wir im Rhythmus bleiben. Wir werden alles daran setzen, um ein Positiverlebnis mitzunehmen und das Spiel nicht abzuschenken und zu sagen, wir fokussieren uns voll auf Magdeburg“, sagte Trainer Jaron Siewert. „Wir haben noch einige Dinge, wo wir ansetzen können und wo wir uns auch in so einem Spiel Feinabstimmung holen können“, so der Füchse-Trainer weiter.

Allerdings kündigte Siewert schon an, einigen Stammkräften mehr Pausen zu gönnen. „Damit keiner übermüdet in das Magdeburg-Spiel geht“, sagte er. Und Drux hofft in Aguas Santas am Stadtrand von Porto zumindest „auf ein paar Sonnenstrahlen“.