Berlin - Die Füchse Berlin haben zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga übernommen. Am Samstagabend siegten die Berliner vor 7808 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den TBV Lemgo Lippe mit 30:26 (15:11). Der SC Magdeburg kann aber mit einem Sieg beim TSV Hannover-Burgdorf am Sonntag wieder vorbeiziehen. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit zehn und Lasse Andersson mit fünf Toren.

Die Berliner brauchten ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden. Die Gastgeber leisteten sich einige technische Fehler und Abspielfehler. Doch Lemgo konnte davon nicht profitieren. Denn die Hauptstädter standen in der Defensive sehr gut. Und einmal mehr war auf die Paraden von Keeper Dejan Milosavljev Verlass.

Nach rund sieben Minuten kamen die Füchse so vermehrt zu einfachen Toren durch Tempogegenstöße. Nach 14 Minuten war der Vorsprung auf 7:3 angewachsen. Anschließend kamen die Gäste zwar offensiv etwas besser ins Spiel, aber die Füchse bestraften weiterhin jeden Fehler der Lemgoer. Bis auf fünf Tore zogen sie schon in der ersten Hälfte davon (14:9).

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie deutlich ausgeglichener. Lemgo kam nun einfacher zu Toren und die Füchse taten sich selbst im Angriff schwerer. Dass die Gäste nicht näher als drei Tore herankamen, war vor allem den Paraden von Milosavljev zu verdanken. So brachten die Berliner diesen Arbeitssieg am Ende souverän ins Ziel.