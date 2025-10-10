Die Füchse haben eine neue Qualität entdeckt. Obwohl sie in der Champions League gegen Dinamo Bukarest kein gutes Spiel machen, gehen sie als Sieger vom Feld.

Berlin - So ausgelassen jubeln hat man die Handballer der Füchse Berlin schon lange nicht mehr gesehen. „Das war wirklich hart. Aber wir haben bewiesen, dass wir auch so ein Spiel gewinnen können“, freute sich Welthandballer Mathias Gidsel nach dem 32:31-Zittersieg gegen Dinamo Bukarest am Donnerstagabend in der Champions League.

Tobias Gröndahl hatte mit dem letzten Wurf nach der Schlusssirene den so wichtigen Siebenmeter verwandelt – den es erst nach Videobeweis gab. Und danach fiel offenbar einiges von den Berlinern ab. „Die letzten Monate haben mit uns was gemacht. Da merkst du auch, was es bedeutet, zu gewinnen und wie viel du dafür arbeiten musst“, sagte Gidsel. So bleiben die Füchse in der Königsklasse weiter verlustpunktfrei. „Es ist super, dass weiter diesen Ungeschlagen-Nimbus behalten“, so der Dänev weiter.

Kaum Zeit für Entwicklung

Aber alle wissen auch, dass sie trotz des Sieges nicht gut gespielt haben. „Unsere Leistung insgesamt, war zu wenig“, fand Trainer Nicolej Krickau. Vor allem im Angriff gingen sie ungewohnt fahrlässig mit ihren Chancen um. Aber dass sie nun auch solche Spiele für sich entscheiden können, wird als Fortschritt gesehen. „Dass wir das hinkriegen, obwohl es schlecht war, das gibt natürlich Moral. Und das können wir in dieser Phase gut nutzen“, sagte Krickau.

Denn Zeit, um an großen Dingen zu arbeiten, bleibt kaum. Schon am Sonntag geht es in der Max-Schmeling-Halle in der Bundesliga gegen Aufsteiger GWD Minden weiter (16.30 Uhr/Dyn). „Wir haben den Vollfokus nur auf das Produkt. Durch die Verletzungen haben wir auch weniger Trainingsbelastung. Im Moment haben wir nicht die Möglichkeiten zur Entwicklung, wir können nur auf die kleinen Sachen gucken“, so der Füchse-Coach.