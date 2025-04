Berlin - Die Enttäuschung bei den Handballern der Füchse Berlin war am Samstagabend riesengroß. „Das tut extrem weh“, sagte Welthandballer Mathias Gidsel. Denn der Punktverlust im Meisterrennen der Handball-Bundesliga könnte Folgen haben. „Das fühlt sich wie eine Niederlage“, ergänzte Trainer Jaron Siewert nach dem 31:31-Remis beim Abstiegskandidaten HC Erlangen.

Im engen Titelkampf wiegt jeder unnötige Punktverlust doppelt so schwer. „Ich habe das Gefühl, dass wir in diesem Jahr eine große Chance verspielt haben“, sagte deshalb Gidsel. Am Sonntag könnte der TSV Hannover-Burgdorf mit einem Erfolg an den Berlinern vorbeiziehen. „Wir machen es uns nur selber schwer“, sagte der 26-jährige Däne. „Natürlich hat es noch nicht die Meisterschaft gekostet. Aber so ein Spiel musst du gewinnen, wenn du Meister werden willst“, fuhr er fort.

Füchse fehlten die letzten Prozente

Drei Tage nach dem hart erkämpften Einzug ins Viertelfinale der Champions League wirkte das Team müde und fand nie seinen Rhythmus. In vielen Situationen fehlten deshalb die letzten Prozente. „Wir kriegen halt so Fifty-fifty-Aktionen nicht. So einen Abpraller, dann noch ein Abpraller nicht. Die fallen alle Erlangen in die Hände. Und die brauchst du in so einem Spiel, um das Spielglück wieder auf deine Seite zu ziehen“, meinte Siewert.

Hinzu kam, dass mit Fabian Wiede und Tim Freihöfer zwei wichtige Akteure fehlten. Beide hatten sich am Mittwoch gegen Kielce verletzt. Und so gab es noch weniger Rotationsmöglichkeiten im ohnehin schon kleinen Kader.

Da kommt die kleine Pause mit zehn spielfreien Tagen gerade recht. Denn für das Pokal-Final-Four am nächsten Wochenende hatten sich die Füchse nicht qualifiziert. „Vielleicht ist das ja ganz gut, dass wir nicht dabei sind. So bekommen wir ein bisschen Energie zurück für die entscheidende Phase“, sagte Gidsel. Denn anschließend warten entscheidende Duelle gegen die direkten Konkurrenten THW Kiel und Hannover.