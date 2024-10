Die Füchse Berlin haben im Pokal ein schweres Los erwischt. Einen Vorgeschmack erhält die Mannschaft bereits in der kommenden Woche.

Hamburg/Berlin - Die Füchse Berlin müssen im Achtelfinale des DHB-Pokals eine schwere Aufgabe lösen. Losfee Steffen Baumgart, Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, bescherte den Berliner Handballern eine Reise zu den Rhein-Neckar Löwen. „Uns erwartet ein sehr starker Gegner und eine sehr stimmungsvolle Halle. Aber wer ins Final4 will und den Pokal holen möchte, der muss auf diesem Weg jeden schlagen“, sagte Füchse-Trainer Jaron Siewert zur Auslosung. Gespielt wird am 13. oder 14. November.

Während die Füchse durch einen knappen 37:36-Heimsieg über den Bundesliga-Konkurrenten Frischauf Göppingen die Runde der letzten 16 erreichten, mühten sich die Löwen mit einem 29:26 gegen den Zweitligisten VfL Eintracht Hagen ins Achtelfinale. Einen Monat vor dem Aufeinandertreffen im Pokal kommt es bereits am 13. Oktober in der Liga in Berlin zum Duell der Füchse mit den Löwen.