Nach über zehn Jahren treten die Füchse Berlin wieder in der Champions League an. Dementsprechend vorfreudig startet der Vizemeister in die neue Saison.

Berlin - Die Handballer des Bundesligisten Füchse Berlin starten gut gelaunt in die neue Saison. „Die Vorfreude ist riesig, so eine lange Pause hatte ich noch nie. Da hätte es für mich schon vorher wieder losgehen können“, sagte Trainer Jaron Siewert in einer Medienrunde. „Wir wollen jetzt zusammen die Grundlagen legen, um eine harte, anstrengende Saison durchzuhalten.“

Nach zwei Final-Four-Teilnahmen und der Vizemeisterschaft in der vergangenen Spielzeit wollen die Berliner auch in diesem Jahr oben angreifen. „Wir wollen in allen Wettbewerben die bestmögliche Leistung zeigen und so lange wie möglich dabei sein“, sagte der 30-Jährige. „Es ist auch ein Riesenanreiz, in der Champions League zu spielen. Das ist das Größte. Da will sich jeder präsentieren.“

Fünf Spieler fehlen in der Vorbereitung

Ähnlich sieht es Kapitän Paul Drux: „Die Belastung wird hoch sein, aber wir haben ambitionierte Ziele. Wie genau die aussehen, werden wir noch formulieren, aber wir wollen nicht weniger. Wir wollen wieder oben mitspielen.“

Momentan laboriert der Rückraumspieler allerdings noch an seiner Meniskusverletzung, auch der vom Kooperationspartner VfL Potsdam verpflichtete Halbrechte Max Beneke muss nach einer Knieverletzung noch kürzertreten. Zudem fehlen die Olympia-Teilnehmer Mathias Gidsel, Lasse Andersson und Max Darj.

Bis zum Testspiel-Turnier in Halle/Westfalen am 24./25. August, wo sich die Füchse mit den Topclubs THW Kiel, Veszprem und HBC Nantes messen, rechnet Siewert allerdings wieder mit einem kompletten Kader. Pflichtspielauftakt ist dann der DHB-Supercup am 31. August gegen den deutschen Meister und Pokalsieger SC Magdeburg.