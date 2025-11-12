Kurz vor Weihnachten dürfen sich die Fans der Füchse auf ein Highlight freuen. Die Berliner peilen dann den Einzug ins Final-Four-Turnier im DHB-Pokal an.

Berlin - Die Füchse Berlin wollen kurz vor dem Weihnachtsfest den Einzug in das Final-Four-Turnier im DHB-Pokal feiern. Nach den zeitgenauen Ansetzungen der Handball-Bundesliga tritt der deutsche Meister im Viertelfinale gegen den THW Kiel am 18. Dezember um 19.00 Uhr in der Max-Schmeling-Halle an. Im Achtelfinale hatten sich die Füchse gegen den ThSV Eisenach durchgesetzt (38:22).

Der Sieger der Partie qualifiziert sich für das Vierer-Turnier am 18. und 19. April in der Kölner Lanxess Arena. Neben den Füchsen kämpfen der SC Magdeburg und die SG Flensburg-Handewitt ebenso um eine Teilnahme wie auch der Bergische HC gegen die MT Melsungen und der SC DHfK Leipzig gegen den TBV Lemgo Lippe.