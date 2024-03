Die Füchse verleihen den lange Zeit verletzten Valter Chrintz an Kooperationspartner Potsdam. Dort soll der Rechtsaußen Spielpraxis sammeln und in der kommenden Saison wieder für die Füchse spielen.

Füchse verleihen Chrintz an Kooperationspartner Potsdam

Berlin - Handball-Bundesligist Füchse Berlin verleihen Valter Chrintz bis zum Ende der Saison an den Kooperationspartner 1. VfL Potsdam. Der 23 Jahre alte Schwede soll beim Zweitliga-Tabellenführer nach seiner eineinhalb jährigen Verletzungspause Spielpraxis sammeln, wie die Füchse am Samstag mitteilten. Der Rechtsaußen soll bereits am Abend im Heimspiel gegen EHV Aue (18.00 Uhr/Dyn) zum Einsatz kommen.

„Wir haben uns entschieden, Valter die Möglichkeit zu geben, sobald er wieder gesund ist, im Rahmen der Kooperation mit den Füchsen ein paar Spiele für den VfL zu machen. Er soll in der nächsten Saison erneut für die Füchse in der 1. Liga auflaufen und muss jetzt wieder den Anschluss finden“, sagte Potsdams Trainer und Füchse-Chef Bob Hanning. „Für unsere Planung und Zielsetzung kann uns Valter auf jeden Fall auf der Rechtsaußen-Position helfen, weil wir mit Cyrill nur einen gelernten Rechtsaußen haben.“

Chrintz war im September 2020 vom schwedischen Erstligisten IFK Kristianstad nach Berlin gewechselt und sollte den Ausfall von Mattias Zachrisson kompensieren. Im November 2022 riss sich der schwedische Nationalspieler das Kreuzband und zog sich einen Meniskusschaden zu. Nun soll Chrintz Potsdam zum Aufstieg in die erste Liga verhelfen und in der kommenden Spielzeit wieder für die Füchse auflaufen.