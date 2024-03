Trotz eines Unentschiedens gegen Mainz war Leipzig zunächst auf Platz vier der Bundesliga geklettert. Doch dann gewann Dortmund in München und verpasste den Sachsen den nächsten Tiefschlag.

Leipzig - Nach der enttäuschenden Nullnummer gegen den 1. FSV Mainz 05 hob Marco Rose das Positive hervor. Der Trainer von RB Leipzig versammelte seine Mannschaft und gab ihr mit auf den Weg, dass man trotz des mäßigen Nachmittags auf Platz vier der Fußball-Bundesliga stehe. Genau der Platz, den man am Ende der Saison haben wolle.

Doch der erste Sieg von Borussia Dortmund bei Rekordmeister Bayern München nach einem Jahrzehnt machte Roses Worte noch am Samstagabend nichtig. Leipzig ist wieder Fünfter und liegt bereits satte drei Punkte hinter den viertplatzierten Dortmundern. „Das zieht sich durch die Saison, das ist jetzt nach dem Spiel ein ganz komisches Gefühl, man fühlt sich nicht geschätzt, wertlos. Man betreibt so viel Aufwand und kriegt nix dafür. So fühlt man sich gerade. Das sind zwei verlorene Punkte“, meinte Xaver Schlager.

Die Leipziger Geschichte der Saison wurde mal wieder fortgeschrieben. Zum wiederholten Male erspielte sich das Team beste Möglichkeiten, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. „Es ist schwierig, wenn der Gegner kommt und sich nur hinten reinstellt und hofft“, sagte Schlager.

Rose konterte seinen nimmermüden Mittelfeldkämpfer. Solch einen tief stehenden Gegner zu bespielen „ist die Königsdisziplin“. Im Umkehrschluss bedeutet dies momentan, dass man die Königsklasse nicht erreichen kann, wenn man die Königsdisziplin eben nicht beherrsche.

Noch hat Leipzig sieben Spiele und das direkte Duell mit dem BVB, um noch auf Platz vier zu klettern. Daran klammerte sich auch David Raum bei Sky. „Wir haben alles in der eigenen Hand. Dortmund muss noch zu uns ins Stadion kommen, wir haben dort gewonnen. Sie haben auch noch ein paar andere Brocken vor sich“, sagte der Nationalspieler.

Dortmund empfängt noch Stuttgart und Leverkusen, ist zudem noch in der Champions League vertreten. Dagegen hat Leipzig keine Englischen Wochen mehr und kann sich ganz auf das Training fokussieren. Und eine Länderspielpause kommt den Sachsen auch nicht mehr dazwischen. In den vergangenen beiden Wochen hatte Rose lediglich vier Spieler zur Verfügung. Wie umfangreich Yussuf Poulsen mitwirken kann, ist offen. Der Stürmer musste mit einer Muskelverletzung am Oberschenkel ausgewechselt werden.