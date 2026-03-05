Im Umfeld der früheren Carolabrücke in Dresden werden potenzielle Bombenblindgänger untersucht. Die Stadt stellt Anwohner auf mögliche Folgen ein.

Droht eine Evakuierung wegen Bombenblindgängern im Umfeld der früheren Carolabrücke? Das entscheidet sich nächste Woche.

Dresden - Wegen der möglichen Weltkriegsbombenfunde an der ehemaligen Dresdner Carolabrücke kann es in der kommenden Woche zu einer Evakuierung kommen. Ob das nötig ist, entscheidet sich am Dienstag, wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre vor Ort sagte. Ab etwa 16 Uhr werden demnach die beiden Fundstellen am Neustädter Elbufer untersucht.

Dafür wird zunächst ein kleiner Sperrkreis um Radius von 150 Metern eingerichtet. Anwohner sind davon nicht betroffen, jedoch ist der Elberadweg in dieser Zeit gesperrt. Auch Schiffe können nicht passieren. Zudem liegen die Staatskanzlei und mehre Ministerien in der Zone.

Evakuierung am Dienstagabend oder Mittwoch möglich

Wenn sich herausstellt, dass die Gegenstände ungefährlich sind, muss nicht evakuiert werden. Handelt es sich jedoch tatsächlich um Kampfmittel, sind zwei Szenarien möglich: Bei einer prekären Auffindsituation der Bombe müsste sofort ein Sperrkreis mit einem Radius von 1.000 Metern eingerichtet werden. Lässt es die Gefahrenlage zu, beginnt die Evakuierung erst am Mittwochmorgen.

Betroffen wären nach Angaben der Stadt rund 18.000 Anwohner. Hinzu kommen Pendler und Touristen. Auch die Polizeidirektion sowie kommunale und Landesbehörden, Alten- und Pflegeheime, Kindertagesstätten und weitere soziale Einrichtungen liegen in dem Gebiet.

Funde bei Kampfmittelsondierung für Neubau der Carolabrücke

Die mutmaßlichen Blindgänger waren bei vorbereitenden Arbeiten zum Neubau der eingestürzten Carolabrücke am Neustädter Elbufer gefunden worden. Seit Oktober läuft eine Kampfmittelsondierung.

Auf der Altstädter Seite der Elbe waren die Arbeiten bereits Ende vergangenen Jahres ohne Bombenfunde abgeschlossen worden. Auf der Neustädter Seite werden seit Mitte Februar sogenannte „Störstellen“ in einer Tiefe von jeweils zwei bis vier Metern geöffnet und überprüft.

Bei den Abrissarbeiten an der eingestürzten Carolabrücke gab es im vergangenen Jahr bereits vier Bombenfunde. Im August waren 17.000 Betroffene für die Entschärfung evakuiert worden.