Leipzig -

- Xavi Simons von RB Leipzig bekommt in seiner ersten Bundesliga-Saison schon ordentlich auf die Knochen. Der niederländische Nationalspieler ist der meist gefoulte Spieler der Liga. Der 20-Jährige wurde bereits 39-mal unfair gestoppt. Allein gegen Frankfurt gab es sieben Fouls gegen den Mittelfeldspieler.

- Leverkusen ist momentan historisch gut. In der Hinrunde holte Bayer 45 Punkte und damit so viele wie noch nie in der Clubgeschichte. Ohnehin wurde diese Marke in der Bundesliga bisher nur vom FC Bayern München aufgestellt, der zwischen 2013 und 2016 47, 46 und 45 Punkte holte.

- Aus den vergangenen beiden Spielen in der Bundesliga holte Leipzig keinen Sieg. Aus insgesamt 46 Torschüssen resultierten ein 1:1 in Bremen und ein 0:1 gegen Frankfurt. Drei Liga-Spiele nacheinander ohne Sieg gab es unter Trainer Marco Rose noch nie.

- Im Topspiel treffen zwei Konter-Asse aufeinander. Leverkusen traf achtmal nach Gegenstößen (wie die Bayern), einen Treffer weniger erzielte Leipzig.

- Die Niederlage zum Jahresauftakt war eine seltene Leipziger Erfahrung. In den vergangenen fünf Jahren war die Mannschaft stets mit einem Sieg in ein neues Jahr gestartet. Zwei Niederlagen nacheinander gab es in der Bundesliga zum Jahresanfang noch nie.