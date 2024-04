Union Berlins Kevin Vogt in Aktion. Der Abwehrchef könnte in der Partie beim FC Augsburg einen Negativrekord aufstellen.

Berlin - Das drittletzte Auswärtsspiel dieser Bundesliga-Saison führt den 1. FC Union Berlin zum FC Augsburg. Die Partie wird am Freitag um 20.30 Uhr angepfiffen. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1.

- Auf dem Papier ist Augsburg als Tabellensiebter mit 36 Zählern Favorit. Union steht mit 29 Punkten auf Position 13. Am letzten Spieltag mussten beide Mannschaften Niederlagen einstecken. Augsburg verlor bei der TSG Hoffenheim (1:3), Union daheim gegen Bayer Leverkusen (0:1).

- In Augsburg kam Union im ersten Bundesliga-Jahr am 24. August 2019 beim 1:1 im Oberhaus zum historisch ersten Punkt und Tor durch Sebastian Andersson.

- In den bisherigen neun Aufeinandertreffen in der Bundesliga konnte Union bei jeweils vier Remis und Pleiten gegen den FCA erst einmal gewinnen. In Augsburg reichte es noch nie zu einem Dreier. In den letzten drei Spielen verloren die Berliner immer (0:1, 0.2, 1.2).

- Bei Augsburg spielt mit Sven Michel ein Angreifer, der zwischen Februar 2022 und Sommer 2023 für Union spielte (44 Pflichtspiele/9 Tore). Union reist mit zwei Ex-Augsburgern an. Sechser Rani Khedira spielte zwischen 2017 und 2021 (127 Spiele/6 Tore) dort, Abwehrchef Kevin Vogt von 2012 bis 2014 (61/2).

- Sollte Vogt torlos bleiben, würde er in der Bundesliga-Historie zum Spieler mit den meisten Partien in Folge ohne Treffer „aufsteigen“. Es wären dann 267 Partien. Bisher teilt er sich diesen unvorteilhaften Rekord mit dem früheren Kaiserslauterer Dietmar Schwager (beide 266). Zur Ehrenrettung von Vogt muss man aber auch sagen, dass man erst einmal so oft auf dem Platz stehen muss.