Berlin - Gelingt Hertha am Wochenende der dritte Sieg in Folge? Am Sonntag sind die Berliner beim Karlsruher SC zu Gast (13.30 Uhr/ Sky). Dabei kommt es beim Zweitliga-Duell auch zu einem Wiedersehen alter Freunde.

Lange Siegesserie: Die letzte Niederlage gegen die Badener liegt bereits rund 15 Jahre zurück. Im Mai 2009 besiegte der Karlsruher SC die Alte Dame im Heimspiel mit 4:0. Der heutige Funktionär Maik Franz, der später für Hertha auf dem Platz stand, war einer der Torschützen.

Hertha-Hattrick: Beim letzten Aufeinandertreffen im Wildpark gewannen die Berliner mit einem Hattrick von Ex-Profi Raffael. Der Brasilianer schoss die Mannschaft im Februar 2011 mit drei Treffern zum Sieg.

Langjährige Freunde: Die Berliner und Karlsruher sind seit 47 Jahren eng verbunden. Für die Fans soll es am Wochenende einige Aktionen und Vergünstigungen in der Fächerstadt geben. Etwa 5000 Hertha-Anhänger werden am Sonntag in der Arena erwartet.

Unentschieden: Das Hinspiel in Berlin im November endete 2:2. Nach einem schweren Start drehte der Hauptstadt-Club das Spiel, verpasste am Ende allerdings knapp den Sieg gegen die Badener.

Siegesserie: In Karlsruhe hat die Mannschaft von Trainer Pal Dardai die Chance auf den dritten Sieg in Folge. Ein solches Auswärtsspiel sei für die Spieler immer eine Herausforderung, betonte Dardai. „Auswärts ist das wieder eine andere Geschichte, da machst du eine lange Reise, schläfst nicht zu Hause.“