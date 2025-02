Berlin - Für Union Berlin geht es in der Bundesliga wieder gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Die Eisernen treten am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim an. Die Partie wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim angepfiffen.

Verfolger: Union führt die Reise zu einem unmittelbaren Verfolger im Abstiegskampf. Die Berliner treten als Tabellen-14. mit 21 Punkten an. Hoffenheim liegt mit 18 Zählern einen Rang dahinter und könnte im Falle eines Sieges mit zwei Toren Differenz an Union vorbeiziehen.

Torflaute: Mit lediglich 16 erzielten Toren stellt Union inzwischen die schwächste Offensive der Liga. Bei Hoffenheim stehen zehn Treffer mehr zu Buche. Unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart gab es für Union noch kein Auswärtstor. Ändern soll das auch Neuzugang Marin Ljubicic, der erstmals im Kader stehen könnte.

Bilanz: In Sinsheim gab es bislang für jede Mannschaft zwei Siege. Eine Partie endete Unentschieden. Sowohl das Hinspiel (2:1) als auch den letzten Vergleich vor fast einem Jahr bei Hoffenheim (1:0) konnte Union für sich entscheiden.

Auswärtsmisere: In der Bundesliga hat Union die letzten sechs Partien in der Fremde alle verloren. Damit wurde der Negativrekord aus der Vorsaison eingestellt. Hoffenheim konnte in dieser Saison von zehn Heimspielen drei gewinnen. Zudem gab es zwei Remis und fünf Niederlagen. Die TSG kassierte in den letzten 30 Heimspielen immer mindestens einen Gegentreffer.

Wiedersehen: Im Hoffenheimer Aufgebot stehen mit Torwart Jakob Busk, Mittelfeldakteur Grischa Prömel und Offensivmann Marius Bülter drei Ex-Unioner. Bei Union gehören mit Abwehrchef Kevin Vogt, Allrounder Robert Skov, Mittelfeldmann Jannik Haberer und Angreifer Kevin Volland vier frühere Hoffenheimer zum 27-Mann-Kader.