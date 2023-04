Berlin - Den 1. FC Union führt die Reise zum nächsten Bundesligaspiel am Sonntag (19.30 Uhr) zu Borussia Mönchengladbach. Im Hinspiel am 30. Oktober konnten die Berliner in der Schlussphase einen 0:1-Rückstand drehen und noch mit 2:1 gewinnen.

Union steht vor dem 29. Spieltag als Tabellendritter da, wo die Mönchengladbacher gern liegen würden. Doch die Borussia ist aktuell nur Zehnter und wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der kommenden Saison nicht international spielen.

In Mönchengladbach gab es in den bisherigen drei Bundesligaspielen alle möglichen Spielausgänge. 2019/20 verlor Union mit 1:4. 2020/21 gab es ein 1:1-Unentschieden. 2021/22 gewannen die Gäste mit 2:1.

In der Gesamtbilanz aller Pflichtspiele liegt Union bei vier Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage deutlich vorn. In Berlin gewannen die Eisernen immer, auch im DFB-Pokal-Halbfinale von 2001 (2:2 nach Verlängerung, 4:2 im Elfmeterschießen).

In Mönchengladbach gib es ein Wiedersehen mit Innenverteidiger Marvin Friedrich. Der frühere Vizekapitän des 1. FC Union (141 Pflichtspiele / 9 Tore) spielt bei der Borussia derzeit sportlich aber nur eine untergeordnete Rolle.