Berlin - Es ist das erste Pflichtspiel der Eisernen im neuen Jahr - und vor allem das Debüt von Steffen Baumgart als Trainer des 1. FC Union Berlin. Gegner ist an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auswärts der 1. FC Heidenheim.

Abstiegsangst

Beide Mannschaften hängen im unteren Tabellendrittel fest. Heidenheim ist mit zehn Punkten Tabellen-16. und könnte sich im Falle eines Sieges Union nähern. Die Berliner haben 17 Punkte - einer müsste noch abgezogen werden durch das Urteil des DFB-Sportgerichts wegen des Feuerzeugwurfs beim 1:1 gegen den VfL Bochum. Weil Union in die Berufung geht, ist die Sache aber noch nicht endgültig geklärt.

Negativserien

Beide Mannschaften verbuchen derzeit die am längsten laufenden Negativserien in der Bundesliga. Heidenheim ist seit zehn Meisterschaftsspielen sieglos, Union seit acht.

Nachholbedarf

Was die Erfolgsbilanz der Auftritte in Heidenheim betrifft, hat Union ebenfalls Nachholbedarf. In sieben Pflichtspielen stehen sechs Niederlagen und nur ein Sieg in der 2. Bundesliga am 31. Oktober 2015 (2:0) zu Buche. In der Bundesliga gab es für Union bisher eine 0:1-Niederlage in Heidenheim und ein 2:2 in Berlin.

Dauerbrenner

Der Heidenheimer Coach Frank Schmidt ist seit 2007 beim FCH tätig. Union war allein seit November 2023 mit Urs Fischer, Interimscoach Marco Grote, Nenad Bjelica, Bo Svensson und nun Baumgart mit fünf Fußball-Lehrern am Start.

Wiedersehen

Mit Mittelfeldmann Lennard Maloney und Angreifer Mikkel Kaufmann stehen zwei ehemalige Unioner im Kader der Gastgeber. Bei Union trug früher Stürmer Tim Skarke das Heidenheimer Trikot (70 Pflichtspiele/4 Tore). Skarke wurde sogar in Heidenheim geboren.