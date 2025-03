Bereits Anfang Januar trafen Union mit Jerome Roussillon (l) und Holstein Kiel mit Alexander Bernhardsson in einem Testspiel aufeinander.

Berlin - Für den 1. FC Union Berlin steht am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga ein Heimspiel gegen Holstein Kiel auf dem Programm. Die Partie wird am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Stadion An der Alten Försterei angepfiffen. Im Hinspiel siegten die Eisernen mit 2:0.

Abstiegsduell: Beide Vertretungen kämpfen gegen den Abstieg. Union hat als Tabellen-13. nach dem Urteil des DFB-Bundesgerichts am Freitag 23 Zähler auf dem Konto. Schlusslicht Kiel fuhr bislang 13 Zähler ein.

Negativtrend: Union musste in den vergangenen beiden Spielen gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) und vor allem durch das 0:6 bei Borussia Dortmund zwei Rückschläge hinnehmen. Kiel ist seit sechs Begegnungen ohne dreifachen Punktgewinn.

Bilanz: Von gemeinsamen neun Pflichtspielen in der 1. Bundesliga (eins), 2. Bundesliga (vier) und der damals drittklassigen Regionalliga Nord (vier) konnte Union fünf gewinnen. Zudem gab es jeweils zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. In der 1. und 2. Bundesliga hat Union gegen Kiel noch nie verloren.

Bekannte: Union-Verteidiger Tom Rothe stieg in der vergangenen Saison als Leihgabe von Borussia Dortmund in die Bundesliga auf. Mittelfeldmann Laszlo Benes spielte 2019/20 als Mönchengladbacher Leihgabe in Kiel. Zum Kader der Kieler zählt Angreifer Steven Skrzybski. Das Union-Eigengewächs musste zuletzt allerdings wegen einer Oberschenkelverletzung passen.

Probleme: Kiel steht auswärts noch ohne Sieg da. Dreimal reichte es in der Fremde immerhin zu einem Remis: beim VfL Bochum (2:2), beim VfL Wolfsburg (2:2) und bei Meister Bayer Leverkusen (2:2). Union gewann unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart nur zwei von acht Spielen.