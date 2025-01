Berlin - Der 1. FC Union Berlin bereitet sich auf das Topspiel des 20. Spieltages vor. Am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) ist RB Leipzig im Stadion An der Alten Försterei zu Gast.

Abwärtstrend

Beide Mannschaften befinden sich im Abwärtstrend. Union konnte von den letzten zwölf Bundesliga-Partien nur eine gewinnen. Leipzig ist seit drei Begegnungen sieglos. Zudem kassierte RB am Mittwoch bei Sturm Graz (0:1) die siebte Champions-League-Niederlage im achten Spiel der Königsklasse.

Favoritenrolle

Leipzig reist als aktueller Tabellenfünfter mit 32 Punkten und somit als Favorit an. Union liegt mit 20 Zählern auf Rang 14. Das ist die schlechteste Platzierung der gesamten Saison.

Torlosigkeit

In den letzten drei Vergleichen konnte Union gegen Leipzig keine Treffer erzielen. Im Hinspiel am 14. September reichte es immerhin zu einem 0:0-Unentschieden. In der Vorsaison gingen für die Hauptstädter die Auftritte in Leipzig (0:2) und zu Hause (0:3) verloren. Eine höhere Heim-Niederlage musste Union gegen Leipzig nur im allerersten Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte am 18. August 2019 (0:4) hinnehmen.

Wiedersehen

Unions defensiver Mittelfeldmann Rani Khedira trug zwischen 2014 und 2017 in 54 Pflichtspielen das RB-Trikot. Zehn Partien davon fanden in Leipzigs erster Bundesliga-Saison 2016/17 statt.

Unterschied

Während Union in der 1. und 2. Bundesliga insgesamt sechs Spiele gegen RB gewinnen konnte, schaffte dies Trainer Steffen Baumgart mit seinen früheren Vereinen SC Paderborn und 1. FC Köln bei sieben Anläufen (drei Niederlagen und vier Remis) noch nicht.