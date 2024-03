Nach drei Spielen ohne Sieg muss Union gegen Werder wieder in die Spur. Die Eisernen haben vor dem Tor Probleme. An das letzte Heimspiel gibt es gute Erinnerungen.

Berlin - Noch hat der 1. FC Union Berlin in der Bundesliga sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang 16. Doch nach drei Spielen ohne Sieg sollten die Berliner gegen Werder Bremen am Samstag im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr) punkten. Denn in den kommenden Partien warten unter anderem Spitzenreiter Leverkusen und die Bayern.

Torflaute: Gegen den BVB und Stuttgart schaffte Union zuletzt keinen Treffer. Insgesamt blieben die Köpenicker in 13 von 25 Spielen ohne Tor, so oft wie keine andere Mannschaft. Bremen gelang in den letzten zwölf Bundesligaspielen immer mindestens ein Treffer. Trotzdem wartet auch Werder seit drei Spielen auf einen Sieg.

Laufstark: Union läuft in dieser Saison im Schnitt 121,7 Kilometer pro Spiel und liegt damit in der Bundesliga vorn. Dabei haben die Berliner schon sechs Platzverweise kassiert und insgesamt fast dreieinhalb Stunden (203 Minuten) mit einem Mann weniger gespielt.

Erinnerung: Das letzte Heimspiel gegen Bremen gewann Union am 27. Mai 2023 mit 1:0. Mit seinem Treffer machte Rani Khedira den historischen Einzug in die Champions League zur Gewissheit.

Bilanz: Der FCU und Werder treffen zum achten Mal in der Bundesliga aufeinander. Noch nie gab es ein Unentschieden. Mit fünf Siegen und zwei Niederlagen ist die Bilanz der Gastgeber positiv.

Wiedersehen: Unions heutiger Abwehrchef Kevin Vogt war in der Rückrunde der Saison 2019/20 von der TSG Hoffenheim an Werder Bremen ausgeliehen. Er kam auf 17 Pflichtspiel-Einsätze. Bremen bringt zudem mit Co-Trainer Patrick Kohlmann einen Ex-Unioner mit. Der frühere Verteidiger absolvierte zwischen 2008 und 2014 insgesamt 175 Pflichtspiele (3 Tore).