Eine Gruppe junger Menschen soll einen 80-Jährigen attackiert haben. Das Opfer starb im Krankenhaus. Das Alter der Verdächtigen sorgt in England für Aufsehen.

Fünf Kinder nach tödlichem Angriff in England festgenommen

Absperrung am Tatort: Die Polizei hat fünf Minderjährige festgenommen.

Braunstone Town - Nach einem tödlichen Angriff auf einen älteren Mann in England hat die Polizei fünf Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren wegen Mordverdachts festgenommen. Die drei Mädchen und zwei Jungen würden derzeit befragt, teilte die Polizei in der Grafschaft Leicestershire mit.

Der 80-jährige Mann sei am Sonntagabend in einem Park in der Stadt Braunstone Town bei Leicester von einer Gruppe junger Menschen heftig attackiert worden, als er seinen Hund ausführte. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo er später starb. Die jungen Verdächtigen sollen den Tatort verlassen haben, bevor Rettungskräfte eintrafen.

Weitere Angaben machte die Polizei nicht. Sie rief Zeugen auf, sich zu melden. „Die Beamten arbeiten weiterhin mit Hochdruck daran, die Einzelheiten des Angriffs zu ermitteln“, sagte Detective Inspector Emma Matts. „Wir haben bereits mehrere Personen festgenommen, während wir versuchen zu verstehen, was geschehen ist.“ In England sind Kinder ab zehn Jahren strafmündig.