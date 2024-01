Bischofswerda - Eine 17-Jährige ist mit einem Traktor in den Straßengraben an der B98 gefallen und dabei unverletzt geblieben. Die Fahrerin wollte am Montagabend in Richtung Schmölln abbiegen, verlor dabei aber durch die Straßenglätte die Kontrolle über das Fahrzeug, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag sagte. Der Trecker sei rechts von der Fahrbahn etwa vier bis fünf Meter in die Tiefe gestürzt und sei in der Böschung auf dem Dach liegen geblieben. Die 17-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Es liefen etwa 200 Liter Diesel aus, die am Vormittag bei den Bergungsarbeiten beseitigt werden sollen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 30.000 Euro.