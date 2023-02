Bremen - Fünf Millionen Euro Corona-Hilfen sind für den Bremer Sport als Unterstützung geflossen. Dies gab Sozialsenatorin Anja Stahmann am Dienstag bekannt. Die Hilfen seien in den drei Jahren 2020 bis 2022 aus dem „Bremen Fonds“ an die Vereine im Land Bremen ausgeschüttet worden, um Corona-Folgen abzufedern und Vereine vor der Insolvenz zu bewahren. „Die Sportlandschaft sollte sich an die geänderten Umstände anpassen können, Insolvenzen oder gar das Aus für Vereine wollten wir unbedingt abwenden - und das ist auch gelungen“, sagte die Grünen-Politikerin. Von mehr als 500 Anträgen in den drei Jahren seien mehr als 460 bewilligt worden.