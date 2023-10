Dresden - Kommunen und gemeinnützige Organisationen können sich ab sofort für ein Projekt zur Schaffung inklusiver Sozialräume in Sachsen bewerben. In den kommenden fünf Jahren stehen insgesamt fünf Millionen Euro zur Verfügung, wie das Sozialministerium in Dresden am Sonntag mitteilte. Gemeinsam mit der Aktion Mensch soll die Entstehung von bis zu fünf barrierefreien und partizipativen Einrichtungen unterstützt werden, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu stärken.

Um die Förderung könnten sich eine Gemeinde, Stadt oder ein Landkreis gemeinsam mit einer freigemeinnützigen Organisation bis Ende Januar 2024 bewerben. Ziel sei eine Gesellschaft, „in der alle Menschen gleichberechtigt am sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben teilhaben können“, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD).