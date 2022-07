Fünf neue Spielerinnen: BSV-Coach sieht Team gut aufgestellt

Hamburg - Mit einem fast kompletten Kader hat Trainer Dirk Leun am Montagabend die Saisonvorbereitung der Bundesliga-Handballerinnen vom Buxtehuder SV begonnen. Lediglich Liv Süchting fehlte beim Auftakt. Die Rückraumspielerin kämpft nach dem WM-Sieg mit der deutschen Beachhandball-Auswahl derzeit bei den World Games um den nächsten großen Erfolg. Die Verpflichtung von fünf neuen Spielerinnen sehe er nicht als großen Umbruch an, sagte Leun: „Wir haben den Altersdurchschnitt etwas erhöht und einen Mix aus jungen und erfahrenen Spielerinnen.“

Zudem verfügt der Trainer in Sinah Hagen und Mia Lakenmacher über zwei gelernte Spielmacherinnen, nachdem sich der Club und Caroline Müller-Korn im vergangenen Oktober getrennt hatten. Umso überraschender war der dritte Tabellenplatz.

„Ich sehe uns und gut aufgestellt, will aber diesen dritten Platz nicht zur Messlatte für die kommende Saison machen“, stellte Leun fest. Die Konkurrenz sei schwer einzuschätzen, meinte er. Zudem spielt der BSV in Bundesliga, DHB-Pokal und Europa-Liga und hat damit eine höhere Belastung zu meistern. Die Saison beginnt am 11. September mit dem Punktspiel gegen die HSG Blomberg-Lippe.