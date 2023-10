Rinteln - Beim Brand eines Stalls in Rinteln (Landkreis Schaumburg) sind fünf Rinder verendet. 31 weitere Rinder konnten am frühen Sonntagmorgen von Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Das Scheunengebäude grenzt demnach an ein derzeit unbewohntes landwirtschaftliches Anwesen. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kam. Mögliche Zeugen werden deshalb gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln zu melden. Ersten Schätzungen zufolge enstand durch den Brand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.