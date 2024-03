Teltow/Elstal - Nach den Verkehrsunfällen mit fünf Verletzten bei einer Protestaktion auf der Bundesstraße 5 bei Elstal im Havelland hat der brandenburgische Bauernpräsident Henrik Wendorff die nicht angemeldete Straßenblockade scharf kritisiert. „Das, was jetzt passiert ist, darf nicht passieren. Hier wurden Grenzen überschritten“, sagte Wendorff in einer Mitteilung des Landesbauernverbandes. Bei den Protesten der Landwirte dürfe niemand zu Schaden kommen. „Das heißt, wir melden unsere Veranstaltungen grundsätzlich mit Namen und Adresse an und übernehmen für diese auch Verantwortung. Für diese Vorgehensweise steht der Landesbauernverband und für keine andere.“

Blockadeaktionen auf der Bundesstraße 5 bei Elstal hatten in der Nacht zu Montag drei Verkehrsunfälle ausgelöst, bei denen fünf Menschen verletzt wurden und ins Krankenhaus kamen. Protestierende Bauern hatten nach Angaben der Polizei Gülle und Mist auf der Fahrbahn verteilt. Die Versammlungen waren laut Polizei nicht angemeldet gewesen. Wie genau es zu den Unfällen kam, müsse noch untersucht werden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Behörde ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und erteilte Platzverweise.