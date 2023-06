Ilsede - Beim Austritt von Chlorgas in einem Freibad in Ilsede (Landkreis Peine) sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall habe sich bei Wartungsarbeiten ereignet, bei den Verletzten handele es sich um Mitarbeiter des Freibads. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe es keinen Badebetrieb gegeben.

Anwohner wurden gebeten, wegen der Chlorgaswolke Fenster und Türen zu schließen. Dies sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, sagte der Sprecher. An dem Einsatz waren rund 100 Feuerwehrleute beteiligt.