Achim - An einem Stauende auf der Autobahn 27 nahe Bremen sind bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos insgesamt fünf Menschen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder. Ein 43 Jahre alter Autofahrer krachte auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn auf zwei Autos und schob diese aufeinander, wie die Polizei Verden/Osterholz mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Fahrer das Stauende am Montagnachmittag übersehen. Der 43-Jährige und zwei Kinder in seinem Wagen wurden verletzt, ebenso zwei Frauen, die in den Autos am Stauende saßen. Rettungskräfte brachten alle in Kliniken.

Die Autobahn wurde für die Aufräumarbeiten zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Sebaldsbrück in Richtung Cuxhaven für rund eine Stunde gesperrt. Feuerwehrleute löschten den Motor einer der Fahrzeuge, der während der Unfallaufnahme anfing zu brennen. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt.