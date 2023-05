Erfurt - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Erfurt sind fünf Menschen teils schwer verletzt worden. Eine 38-jährige Autofahrerin habe beim Überholen am Sonntagmittag nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet, teilte die Polizei am späten Nachmittag mit. Sie stieß mit ihrem Wagen demnach mit zwei anderen Autos zusammen und fuhr dann gegen eine Leitplanke. Die Unfallverursacherin wurde leicht und ihre 15 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. In einem weiteren Auto wurden zwei Frauen schwer und ein Mann leicht verletzt. Die Autobahn war in Richtung Frankfurt für eine gute Stunde gesperrt.