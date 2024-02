Brockel - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Krankenwagen auf der Bundesstraße 71 bei Rotenburg (Wümme) sind fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Eine 22 Jahre alte Fahrerin hatte nach ersten Erkenntnissen am Sonntag dem Krankenwagen die Vorfahrt genommen und so den Unfall verursacht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Trotz Ausweichversuchen sei der Krankenwagen mit dem Auto zusammengestoßen, habe sich mehrmals überschlagen und sei im Straßengraben zum Stehen gekommen.

Die 92 Jahre alte Patientin und eine 25 Jahre alte Sanitäterin waren den Angaben zufolge eingeklemmt und mussten von den Rettungskräften befreit werden. Sie wurden beide schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Krankenwagens sowie die Unfallverursacherin und ihre Mitfahrerin seien bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Angaben eines Polizeisprechers auf etwa 120.000 Euro.