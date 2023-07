Mägdesprung - Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sind im Harz fünf Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen an einer Straßenkreuzung zwischen Mägdesprung und Gernrode (Landkreis Harz), wie die Polizei mitteilte. Der Rettungswagen sei ohne Sondersignal - also Blaulicht oder Martinshorn - unterwegs gewesen. An einer Einmündung der Bundesstraße 185 habe ein 22 Jahre alter Autofahrer die Vorfahrt des Krankenwagens missachtet. Beide Fahrzeuge seien zusammengeprallt.

Verletzt wurden nach Polizeiangaben drei 21 und 22 Jahre alte Insassen des Autos sowie die 44 Jahre alte Fahrerin des Rettungsfahrzeugs und ihr 48 Jahre alter Kollege. Der Patient im Rettungswagen sei bei dem Zusammenstoß unverletzt geblieben.