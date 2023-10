Wernigerode/Ballenstedt - Bei Unfällen auf Bundesstraßen im Harz sind am Freitag fünf Menschen verletzt worden, darunter auch ein zehn Monate altes Baby. Das kleine Mädchen habe sich in einem Auto befunden, dass auf der B185 zwischen Ballenstedt und Mägdesprung von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt war, teilte die Polizei am Samstag mit. Am Steuer saß demnach die 41-jährige Mutter des Säuglings, zudem befand sich eine 36-jährige Frau in dem Fahrzeug. Die drei Insassen seien verletzt in Krankenhäuser gekommen.

Zwei Schwerverletzte gab es laut Polizei nach einem Unfall auf der B244 zwischen Wernigerode und Elbingerode. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor ein 26-jähriger Autofahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und fuhr in den Straßengraben. Der Mann und seine 16-jährige Beifahrerin kamen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wie es hieß.