Quedlinburg - Im Zuge einer Verkehrskontrolle sind am Samstagabend in Quedlinburg drei Polizisten und zwei weitere Personen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Auto war im Ort mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, hatte Ampeln ignoriert und einen Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung befahren, bis die Polizei es stoppte. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrers stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann jedoch ab. Stattdessen griff er die Beamten an.

Unterstützt wurde der Mann von seiner 43-jährigen Beifahrerin. Die Beamten setzten gegen den Mann Handfesseln und Reizstoffsprühgeräte ein. Die Entnahme von Blutproben wurde bei beiden Personen veranlasst. Bei dem Einsatz wurden drei Beamte verletzt. Ein Polizist konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Die beiden Beschuldigten trugen ebenfalls Verletzungen davon.

Die Polizei leitete gegen die beiden Personen mehrere Strafverfahren ein. Ihnen werden unter anderem Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und ein tätlicher Angriff auf Polizeibeamte vorgeworfen.