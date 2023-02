Ein kleines Mädchen wird in Berlin umgebracht, schnell fasst die Polizei einen Verdächtiger. Er kannte das Kind. Ein mögliches Motiv ist völlig offen.

Polizeibeamte durchsuchen den Bürgerpark in Pankow.

Berlin - Zwei Tage nachdem ein fünfjähriges Mädchen in Berlin erstochen wurde, wird weiter über das Motiv des mutmaßlichen Täters gerätselt. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag dazu keine Angaben machen. Unter dringendem Verdacht steht ein 19 Jahre alter Babysitter, der laut der Staatsanwaltschaft ein Freund der Familie ist. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Der 19-Jährige sagte nach bisherigen Angaben nichts zu den Beschuldigungen gegen ihn. Ein sexuelles Motiv spiele nach derzeitiger Sachlage keine Rolle, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Das habe auch die Obduktion der Leiche bestätigt. Unklar ist bislang, ob die Polizei bei ihrer aufwendigen Suche am Mittwoch nahe dem Tatort in einem Park die Tatwaffe, vermutlich ein Messer, fand. Eine Mordkommission ermittelt weiter.

Die fünfjährige Anissa war am Dienstagnachmittag als vermisst gemeldet worden. Das Kind wurde wenige Stunden später im Bürgerpark im Stadtteil Pankow gefunden, - mit mehreren Messerstichen im Körper und leblos. Es starb im Krankenhaus. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis dürften die Messerstiche zum Tod geführt haben, so die Staatsanwaltschaft. Das abschließende Obduktionsergebnis stehe aber noch aus, sagte der Sprecher.

Die Leiche des Mädchens wurde nach der Obduktion am Mittwoch freigegeben. Damit kann das Kind beerdigt werden. Wann dies geplant ist, war zunächst nicht bekannt.

Gegen den 19-jährigen Mann hatte ein Richter am Mittwoch Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen. Für einen Vorwurf des Mordes müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Angesichts des unklaren Motivs des mutmaßlichen Täters war daher noch unklar, ob es in diesem Fall um Mord gehen könnte. „Er ist festgenommen worden, weil er derjenige war, der mit dem Mädchen losgegangen und ohne es zurückgekommen ist“, sagte der Sprecher.

Der 19-Jährige, der eine deutsche und türkische Staatsangehörigkeit hat, passte laut Zeugenaussagen zwischenzeitlich auf das Mädchen und seine drei jüngeren Geschwister auf einem Spielplatz nahe dem Park auf. Er sei dann mit der Fünfjährigen von dort weggegangen, angeblich weil das Kind zur Toilette musste. Etwas später sei der Mann ohne das Mädchen zurückgekommen und habe gesagt, er habe es verloren.

Andere Menschen, darunter laut Medienberichten auch die Mutter des Kindes, alarmierten die Polizei. Nach dem Fund der Leiche wurde der Mann festgenommen.

Das Mädchen hatte eine deutsch-türkisch-polnische Staatsangehörigkeit. Seine Mutter und die Mutter des 19-Jährigen seien befreundet, so die Staatsanwaltschaft. Zeitungen hatten auch berichtet, dass der junge Mann entfernt mit der Familie des Mädchens verwandt sei.