Berlin - Die Polizei Berlin sucht nach einem fünfjährigen Mädchen. Das Kind werde seit Dienstagnachmittag in Pankow vermisst, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Die Maßnahmen zur Suche des Kindes laufen demnach. Zu möglichen Hintergründen und weiteren Details äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Zuerst hatte der RBB berichtet. Die Polizei gab das Alter des Kindes zunächst mit vier Jahren an und korrigierte die Angabe am späten Abend.