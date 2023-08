Hannover - Nach dem schweren Autounfall in Hannover ist ein fünfter Unfallbeteiligter gestorben. Der 17-Jährige erlag am Donnerstag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem frontalen Zusammenprall zweier Wagen am Montagabend waren drei junge Menschen noch am Unfallort gestorben, ein viertes Opfer erlag am Dienstabend im Krankenhaus den schweren Verletzungen.

Nach den Ermittlungen waren die beiden Autos im Stadtteil Marienwerder am Montagabend gegen 21.50 Uhr frontal zusammengestoßen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Wagen nach links vom Fahrstreifen abkam und auf die Gegenfahrbahn geriet. In beiden Autos saßen je drei Insassen aus Hannover und Garbsen.

Der Polizei zufolge starben der 19 Jahre alte Fahrer des Wagens, der mutmaßlich auf die andere Spur geriet, und seine gleichaltrige Beifahrerin am Unfallort. Der nun ebenfalls tote 17-Jährige saß als Mitfahrer in dem Wagen.

Aus dem anderen Auto starb an der Unfallstelle der 21 Jahre alte Beifahrer. Der 20 Jahre alte Mitfahrer verlor am Dienstagabend im Krankenhaus sein Leben. Der 21 Jahre alte Fahrer des Autos soll schwer verletzt sein und wird im Krankenhaus behandelt.