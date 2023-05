Bersenbrück - Fünftligist TuS Bersenbrück hat sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Club aus dem Landkreis Osnabrück gewann am Montag das Endspiel des Fußball-Niedersachsen-Pokals der Amateure gegen den Oberliga-Meister SC Spelle-Venhaus mit 3:0 (2:0). In Niedersachsen gibt es zwei Pokal-Wettbewerbe, deren Sieger am DFB-Pokal der Folgesaison teilnehmen. Im Endspiel des Wettbewerbs für Dritt- und Regionalligist treffen am kommenden Samstag der VfL Osnabrück und Atlas Delmenhorst aufeinander.